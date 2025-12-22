WSJ: как Россия заполучила в переговорщики Уиткоффа

Опытные дипломаты действовали в рамках строгих протоколов, чтобы предотвратить недоразумения между ядерными державами. Сейчас такие практики отсутствуют: у США нет посла в России с июня этого года, а у госсекретаря Марко Рубио нет помощника по европейским и евразийским делам. Более того, известно, что Уиткофф неоднократно отказывался от брифингов ЦРУ по России. И он до сих пор не посетил Украину, тогда как в Россию для встречи с Путиным летал шесть раз. Со времен Второй мировой войны ни один чиновник Белого дома не имел столь частого личного доступа к российскому или советскому лидеру, обращает внимание газета. Все это вызывает опасения по поводу хода мирных переговоров, считает WSJ.