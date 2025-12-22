WSJ: как Россия заполучила в переговорщики Уиткоффа

Согласно статье, 68-летний Уиткофф, у которого в прошлом не было дипломатического опыта, стал важной фигурой на переговорах между США и Россией. Об этом стало известно благодаря наследному принцу Саудовской Аравии, который сообщил о заинтересованности президента России Владимира Путина во встрече с Уиткоффом.
WSJ утверждает, что Кремль скрупулезно изучал психологические портреты чиновников Трампа, включая Кита Келлога, трехзвездного генерала в отставке, которого Трамп изначально назначил спецпосланником по вопросам России и Украины.
Согласно WSJ, в отчетах российских спецслужб подчеркивалось, что дочь Келлога руководила благотворительной организацией на Украине и симпатизировала этой стране. Это, по словам источников, знакомых с документами, стало для Кремля тревожным сигналом, что Келлог может враждебно отнестись к требованиям России во время предстоящих мирных переговоров. Кроме того, он проигнорировал призыв американского телеведущего Такера Карлсона, который предупредил его, что Москва готова начать переговоры. «Он был полностью привержен войне с Россией», — пояснил Карлсон изданию.
Это было нетрудно: Трамп не скрывает скептицизма в отношении традиционных институтов и альянсов и высоко ценит личную преданность Уиткоффа.
Как утверждает Келлог, Россия действовала кулуарно, чтобы сместить его с должности. При этом Келлог заверил, что он хорошо ладит с Уиткоффом: «Я знаю украинцев. Он знает русских. Никто не обижен». (Келлог намерен уйти с занимаемого поста 31 декабря — Прим. ред.)
Поэтому сейчас повестку формируют Уиткофф и Кирилл Дмитриев, которые, по данным WSJ, разрабатывают новую структуру экономики и безопасности для Европы. Ранее не было такого, чтобы бизнесмены оказывали столь прямое влияние на вопросы войны и мира.
Опытные дипломаты действовали в рамках строгих протоколов, чтобы предотвратить недоразумения между ядерными державами. Сейчас такие практики отсутствуют: у США нет посла в России с июня этого года, а у госсекретаря Марко Рубио нет помощника по европейским и евразийским делам. Более того, известно, что Уиткофф неоднократно отказывался от брифингов ЦРУ по России. И он до сих пор не посетил Украину, тогда как в Россию для встречи с Путиным летал шесть раз. Со времен Второй мировой войны ни один чиновник Белого дома не имел столь частого личного доступа к российскому или советскому лидеру, обращает внимание газета. Все это вызывает опасения по поводу хода мирных переговоров, считает WSJ.
Это, по мнению американской газеты, может привести к дальнейшему обострению международных отношений.
Тем не менее Трамп высоко оценивает работу Уиткоффа. Он неоднократно говорил, что «люди любят Стива», и называл его «убойным переговорщиком». Представитель Белого дома, в свою очередь, заверил, что решение о назначении Уиткоффа было принято исключительно Трампом: «Предположение о каком-либо влиянии иностранных государств абсурдно».
Сам Уиткофф защищает свой нетрадиционный подход к переговорам, утверждая, что пришло время «попробовать что-то новое» для урегулирования российско-украинского конфликта. Он называет себя «мастером сделок»: «Это значит поставить себя на место другой стороны и понять, как помочь ей получить политическое пространство для заключения сделки».