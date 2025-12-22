Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 22 декабря, во время неформального саммита СНГ в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, заявил, заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник». Об этом пишет Sputnik.by.
— Ну, десяток — это будет максимум, — заявил Александр Лукашенко автору Telegram-канала «Юнашев Live».
Во время Всебелорусского народного собрания, которое проходило в Минске 18 и 19 декабря, глава Беларуси сказал, что с 17 декабря комплекс «Орешник» уже в стране. Также Лукашенко высказался о размещении в Беларуси заступившего на боевое дежурство комплекса «Орешник», отметив, что там не одна машина.
Президент ответил на слухи про размещение комплекса «Орешник» под Слуцком: «Это полная брехня». Кроме того, Лукашенко вспомнил диалог с Путиным об «Орешнике» и сказал о белорусской ракете.
Ранее Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Применение в очень короткое время и из любой точки».
