Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник»

Лукашенко раскрыл, сколько комплексов «Орешник» будет размещено в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 22 декабря, во время неформального саммита СНГ в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, заявил, заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник». Об этом пишет Sputnik.by.

— Ну, десяток — это будет максимум, — заявил Александр Лукашенко автору Telegram-канала «Юнашев Live».

Во время Всебелорусского народного собрания, которое проходило в Минске 18 и 19 декабря, глава Беларуси сказал, что с 17 декабря комплекс «Орешник» уже в стране. Также Лукашенко высказался о размещении в Беларуси заступившего на боевое дежурство комплекса «Орешник», отметив, что там не одна машина.

Президент ответил на слухи про размещение комплекса «Орешник» под Слуцком: «Это полная брехня». Кроме того, Лукашенко вспомнил диалог с Путиным об «Орешнике» и сказал о белорусской ракете.

Ранее Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Применение в очень короткое время и из любой точки».

Кстати, Sputnik.by посчитал время подлета ракеты «Орешник» к разным точкам Европы при его размещении в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше