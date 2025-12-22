Ричмонд
Путин и Токаев провели двустороннюю встречу в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге.

Источник: © РИА Новости

Сегодня лидеры стран СНГ перед неформальной встречей посетили Эрмитаж, где для них организовали экскурсию.

Неформальный саммит лидеров содружества традиционно проходит в конце декабря. В мероприятии принимают участие главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В этом году на нем отсутствует президент Азербайджана Ильхам Алиев — в Баку это объяснили плотным рабочим графиком.

Накануне Путин встретился с киргизским и белорусским коллегами Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Они обсудили двусторонние отношения.

