Майя Санду встретилась с послами и обозначила приоритеты внешней политики на 2026 год

Глава государства также затронула роль диаспоры, подчеркнув, что граждане Молдовы за рубежом являются неотъемлемой частью общества и важной опорой внешней политики. Президент Майя Санду подчеркнула ответственность дипломатических миссий за активную поддержку диаспоры, в том числе путем совершенствования процедур выдачи и продления документов, модернизации консульских услуг и расширения доступа к услугам для граждан. Одновременно она подчеркнула важность организации культурных, образовательных и общественных мероприятий, направленных на поддержание связи диаспоры с Республикой Молдова, продвижение культурной самобытности и укрепление имиджа страны за рубежом.