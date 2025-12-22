Майя Санду встретилась с послами и обозначила приоритеты внешней политики на 2026 год

Как отмечается, в своем выступлении она подчеркнула, что региональный и международный контекст, характеризующийся усилением гибридных угроз, остается сложным.
Санду подчеркнула необходимость активизации политического диалога, стратегической коммуникации и активного продвижения интересов и имиджа Республики Молдова в странах ЕС. Особое внимание было уделено отношениям с соседями.
«Президент подтвердила, что Румыния остается стратегическим партнером номер один для страны и главным сторонником европейского пути развития, энергетической безопасности, экономического развития и связей с Европейским союзом. Глава государства также подтвердила свою твердую и неизменную поддержку Украины, подчеркнув, что устойчивость Украины имеет решающее значение для безопасности Республики Молдова», — отметили в администрации главы государства.
Была также отмечена необходимость углубления двусторонних отношений и с другими странами: США, Канадой, Японией, Великобританией, Норвегией, Швейцарией, Турцией. Республика Молдова также продолжит развивать экономическое сотрудничество со странами Ближнего Востока, а также с Китаем.
«Необходимо укреплять партнерские отношения в более широком регионе, в том числе со странами Западных Балкан, которые разделяют с Республикой Молдова стремление к вступлению в Европейский союз. Одновременно планируется расширять экономическое сотрудничество с государствами Кавказа и Центральной Азии, особенно в контексте открытия Посольства Республики Молдова в Астане, столице Казахстана», — заявила Санду.
В число приоритетов молдавской дипломатии входит поддержка экономического развития путем привлечения инвестиций, содействия экспорту и углубления экономических связей со странами-партнерами.
Кроме того, важной задачей остается мобилизация международной поддержки для укрепления безопасности страны и позиционирования Республики Молдова как ответственного партнера, активно способствующего региональной стабильности.
Глава государства также затронула роль диаспоры, подчеркнув, что граждане Молдовы за рубежом являются неотъемлемой частью общества и важной опорой внешней политики. Президент Майя Санду подчеркнула ответственность дипломатических миссий за активную поддержку диаспоры, в том числе путем совершенствования процедур выдачи и продления документов, модернизации консульских услуг и расширения доступа к услугам для граждан. Одновременно она подчеркнула важность организации культурных, образовательных и общественных мероприятий, направленных на поддержание связи диаспоры с Республикой Молдова, продвижение культурной самобытности и укрепление имиджа страны за рубежом.
Санду подчеркнула, что «Молдова находится на перепутье, и действия в ближайшие годы определят будущее страны на десятилетия вперед».