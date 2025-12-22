Дмитриев намекнул, что следующая встреча по Украине может пройти в Москве

«Пока что согласовываются мелкие шаги, ведется та самая кропотливая работа, о которой еще ранее говорил российский президент, и таких раундов будет еще много. Большой проблемой является то, что даже после гипотетического консенсуса необходимо проработать соглашение на уровне бюрократии, офисов, министерств, ведомств — и если в России такая возможность и политическая воля найдется, то про США и тем более Украину говорить не приходится», — заявила политолог.