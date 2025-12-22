Вэнс раскрыл, что является главным тормозом в переговорах по Украине

В то же время, утверждает американский вице-президент, в Киеве конфиденциально все-таки ~признают неизбежность утраты контроля над всеми территориями ДНР~, однако не считают, что это произойдет раньше, чем через 12 месяцев. По оценкам Вэнса, прошедшие на прошлой неделе в Майами двусторонние переговоры США с делегациями России и Украины позволили достичь прорыва, который «заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются».