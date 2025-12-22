Путин пообещал Рахмону наказать виновных в убийстве мальчика

Нападение произошло 16 декабря. Ученик 9 класса, вооруженный ножом и перцовым баллончиком, проник в здание в поисках учительницы математики, над которой хотел совершить расправу. Когда его попытался остановить охранник, подросток распылил ему в лицо газ и ударил ножом. Позже он ранил одного ученика и напал на четвероклассника, последний в результате скончался.