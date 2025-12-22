Ричмонд
Путин пообещал Рахмону наказать виновных в убийстве мальчика

Виновные в гибели школьника из Таджикистана будут наказаны, пообещал российский президент Владимир Путин таджикистанскому президенту Эмомали Рахмону, сообщает ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин выразил ему свои соболезнования.

Десятилетний ребенок погиб при нападении на школу в Одинцово. Его тело отправят в Таджикистан для погребения и похоронят вместе с отцом.

Нападение произошло 16 декабря. Ученик 9 класса, вооруженный ножом и перцовым баллончиком, проник в здание в поисках учительницы математики, над которой хотел совершить расправу. Когда его попытался остановить охранник, подросток распылил ему в лицо газ и ударил ножом. Позже он ранил одного ученика и напал на четвероклассника, последний в результате скончался.

