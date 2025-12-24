Конгрессмены требуют прозрачности

По словам Тодда Бланша, проверка проходила в несколько этапов, включая анализ всех материалов на предмет соответствия требованиям со стороны 187 юристов из отдела национальной безопасности Министерства юстиции. Затем группа контроля качества из 25 юристов провела проверку второго уровня, чтобы убедиться, что личная идентификационная информация жертв была должным образом засекречена и что материалы, которые не должны быть засекречены, не были отмечены для удаления. Затем помощники прокурора США из Южного округа Нью-Йорка проверили соответствующие материалы, чтобы подтвердить правильность засекречивания. Также Тодд Бланш добавил, что в ходе внутренней ревизии ведомство выявило более 1,2 тыс. жертв и членов их семей, чьи данные были скрыты.