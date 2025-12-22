СМИ: президент Колумбии обвинил США в воровстве территорий

Он призвал США «вернуть» латиноамериканцам Техас, Калифорнию и все южные штаты, которые, по его словам, были «ограблены и захвачены». Петро подчеркнул, что ни один «президент Латинской Америки не может сказать: »Верните то, что было украдено у нас«. А Трамп может требовать возвращения венесуэльской нефти, которая якобы была украдена».