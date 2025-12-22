Петро в субботу раскритиковал Трампа, который недавно ввел морскую блокаду Венесуэлы и приказал задерживать танкеры, попавшие под санкции США. Свои действия глава Белого дома объяснил необходимостью вернуть все активы, включая нефть, которые Венесуэла якобы «незаконно конфисковала у американских нефтяных компаний много лет назад», пишет новостной сайт Firstpost.
Техас — это территория, на которую вы (американцы) вторглись. Он не был продан. Как и Калифорния, и все южные штаты США.
Он призвал США «вернуть» латиноамериканцам Техас, Калифорнию и все южные штаты, которые, по его словам, были «ограблены и захвачены». Петро подчеркнул, что ни один «президент Латинской Америки не может сказать: »Верните то, что было украдено у нас«. А Трамп может требовать возвращения венесуэльской нефти, которая якобы была украдена».
Лидер Колумбии предложил американскому коллеге заключить сделку.
Вы возвращаете нам то, что украли у нас, а мы возвращаем то, что, по вашим словам, украли у вас, — хотя этого не было. Что ж, давайте обсудим это.
Издание The Latin Times напоминает, что американские нефтяные компании десятилетиями играли ведущую роль в нефтяной промышленности Венесуэлы, пока власти страны не национализировали этот сектор. Компенсация, предложенная Венесуэлой, была признана недостаточной, и в 2014 году международный арбитраж обязал Каракас выплатить американскому нефтяному гиганту ExxonMobil 1,6 млрд долларов.
В статье говорится, что с введения морской блокады Венесуэлы через Карибский регион проходят только танкеры, зафрахтованные американской нефтяной компанией Chevron, которые перевозят венесуэльскую сырую нефть.