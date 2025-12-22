Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: президент Колумбии обвинил США в воровстве территорий

На фоне нарастающей напряженности в отношениях между США и Колумбией президент Густаво Петро высмеял своего американского коллегу Дональда Трампа и обвинил США в краже территорий, сообщают зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Петро в субботу раскритиковал Трампа, который недавно ввел морскую блокаду Венесуэлы и приказал задерживать танкеры, попавшие под санкции США. Свои действия глава Белого дома объяснил необходимостью вернуть все активы, включая нефть, которые Венесуэла якобы «незаконно конфисковала у американских нефтяных компаний много лет назад», пишет новостной сайт Firstpost.

Техас — это территория, на которую вы (американцы) вторглись. Он не был продан. Как и Калифорния, и все южные штаты США.

Густаво Петро
президент Колумбии

Он призвал США «вернуть» латиноамериканцам Техас, Калифорнию и все южные штаты, которые, по его словам, были «ограблены и захвачены». Петро подчеркнул, что ни один «президент Латинской Америки не может сказать: »Верните то, что было украдено у нас«. А Трамп может требовать возвращения венесуэльской нефти, которая якобы была украдена».

Лидер Колумбии предложил американскому коллеге заключить сделку.

Вы возвращаете нам то, что украли у нас, а мы возвращаем то, что, по вашим словам, украли у вас, — хотя этого не было. Что ж, давайте обсудим это.

Густаво Петро
президент Колумбии

Издание The Latin Times напоминает, что американские нефтяные компании десятилетиями играли ведущую роль в нефтяной промышленности Венесуэлы, пока власти страны не национализировали этот сектор. Компенсация, предложенная Венесуэлой, была признана недостаточной, и в 2014 году международный арбитраж обязал Каракас выплатить американскому нефтяному гиганту ExxonMobil 1,6 млрд долларов.

В статье говорится, что с введения морской блокады Венесуэлы через Карибский регион проходят только танкеры, зафрахтованные американской нефтяной компанией Chevron, которые перевозят венесуэльскую сырую нефть.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше