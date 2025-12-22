Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России уточнили Положение о порядке прохождения военной службы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Лиц без гражданства включили в Положение о порядке прохождения военной службы.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В июле 2025 года президент подписал закон, дающий лицам без гражданства право заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях. Поправки были внесены сразу в несколько документов, в том числе в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих».

Документом от 22 декабря были внесены изменения в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 года.