В России уточнили Положение о порядке прохождения военной службы

В июле 2025 года президент подписал закон, дающий лицам без гражданства право заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях. Поправки были внесены сразу в несколько документов, в том числе в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих».