Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Зеленский стал избавляться от людей из своего комедийного прошлого

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей в руководстве страны большую часть выходцев из основанной им студии «Квартал 95». Об этом сообщает The Times.

Источник: AP 2024

В публикации отмечается, что из 15 бывших сотрудников студии, которые получили руководящие должности на Украине с приходом Зеленского к власти, девять были уволены. Например, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, бывший первый помощник президента Сергей Шефир и экс-заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов.

Издание подчеркивает, что зависимость Зеленского от соратников времен его комедийной карьеры стала оборачиваться против президента Украины — в частности, из-за ряда коррупционных скандалов, в которых участвовали представители его окружения.

10 ноября стало известно о расследовании о коррупции в сфере энергетики, которое провело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ведомство выявило схему отмывания денег в сфере энергетики, главным фигурантом которой был бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич, покинувший Украину.

Миндич — один из совладельцев «Квартала 95».

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше