Кремль сообщил о трех встречах Путина с лидерами после саммита СНГ

Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, провели двустороннюю встречу после окончания неформального саммита лидеров стран Союза независимых государств (СНГ). Кремль опубликовал видео.

Источник: РИА "Новости"

Беседа состоялась в одном из залов петербургского Эрмитажа.

Саммит проходит 22 декабря в Санкт-Петербурге. Встреча традиционно с 2018 года проходит в этом городе.

Путин после завершения саммита встретился также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в Кремле.

Во время саммита Путин также выступил в качестве гида и провел экскурсию гостям по Эрмитажу. В экскурсии приняли участие Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал на саммит, в его администрации сослались на «плотный график» главы государства. В Кремле заявили, что отказ Алиева не стал неожиданностью и, что российские власти отнеслись с пониманием к загруженности лидера Азербайджана.

