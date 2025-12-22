Кремль сообщил о трех встречах Путина с лидерами после саммита СНГ

Беседа состоялась в одном из залов петербургского Эрмитажа.
Саммит проходит 22 декабря в Санкт-Петербурге. Встреча традиционно с 2018 года проходит в этом городе.
Путин после завершения саммита встретился также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в Кремле.
Во время саммита Путин также выступил в качестве гида и провел экскурсию гостям по Эрмитажу. В экскурсии приняли участие Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал на саммит, в его администрации сослались на «плотный график» главы государства. В Кремле заявили, что отказ Алиева не стал неожиданностью и, что российские власти отнеслись с пониманием к загруженности лидера Азербайджана.