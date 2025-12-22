Guardian: Австралия объявила о крупнейшем выкупе оружия за последние 30 лет

Согласно статье, правительство Австралии запустит масштабную программу выкупа оружия которая, по словам Альбанезе, станет крупнейшим подобным мероприятием со времен трагедии в Порт-Артуре почти три десятилетия назад (28 апреля 1996 года в Порт-Артуре, штат Тасмания, 28-летний Мартин Брайант убил 35 человек и ранил 22 человека. Это стало одним из самых массовых убийств в мире и самым массовым в истории Австралии. — Прим. ред.).
У одного из террористов была лицензия на огнестрельное оружие, и у него было шесть единиц огнестрельного оружия, несмотря на то, что он жил в центре пригорода Сиднея. Непонятно, зачем кому-то понадобилось столько оружия.
Ожидается, что лицензии на оружие будут выдаваться только гражданам Австралии, будут усовершенствованы проверки биографических данных, а также установлены ограничения на срок выдачи лицензий и количество оружия, которым могут владеть физические лица, уточняет Guardian. В 2027 году будет введен долгожданный национальный реестр огнестрельного оружия, о котором заговорили после событий в Порт-Артуре.
Расходы на обратный выкуп, в результате которого, предположительно, будут уничтожены сотни тысяч единиц оружия, будут разделены между федеральным правительством и штатами, пояснил премьер-министр. Штаты и территории будут собирать сдаваемое оружие, а федеральная полиция Австралии — следить за его уничтожением.
Ранее Новый Южный Уэльс, где находится Бонди-Бич, сообщил, что ужесточит контроль за оборотом оружия, включая ограничение количества огнестрельного оружия у стрелков-любителей до четырех единиц, введение новых ограничений на типы оружия и размеры магазинов. Исключение будет сделано для производителей оружия и спортивных стрелков, у которых может быть до 10 единиц. Как отмечает Guardian, у нескольких владельцев лицензий в Новом Южном Уэльсе есть почти 300 единиц индивидуального оружия.
Сейчас в Австралии, по данным Guardian, насчитывается более 4 млн единиц легального огнестрельного оружия на — 25% больше, чем после того событий 1996 года.