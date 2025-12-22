Guardian: Австралия объявила о крупнейшем выкупе оружия за последние 30 лет

Ранее Новый Южный Уэльс, где находится Бонди-Бич, сообщил, что ужесточит контроль за оборотом оружия, включая ограничение количества огнестрельного оружия у стрелков-любителей до четырех единиц, введение новых ограничений на типы оружия и размеры магазинов. Исключение будет сделано для производителей оружия и спортивных стрелков, у которых может быть до 10 единиц. Как отмечает Guardian, у нескольких владельцев лицензий в Новом Южном Уэльсе есть почти 300 единиц индивидуального оружия.