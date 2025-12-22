Европейские «партнеры» вынесли ПАС приговор, опубликовав неожиданный отчет о выборах в Молдове: «Государство было повторно захвачено и поставлено на службу одной политической силе»

"Я внимательно ознакомился с итоговым докладом Международной миссии по наблюдению за выборами ENEMO. За дипломатичной формулировкой выводов скрывается крайне жесткая оценка деятельности нынешней власти, которая лишь подтверждает то, что мы, оппозиция, а также рядовые граждане, ощутили на собственном опыте: государство было повторно захвачено и поставлено на службу одной политической силе, — пишет экс-премьер Влад Филит.