Европейские «партнеры» вынесли ПАС приговор, опубликовав неожиданный отчет о выборах в Молдове: «Государство было повторно захвачено и поставлено на службу одной политической силе»

"Я внимательно ознакомился с итоговым докладом Международной миссии по наблюдению за выборами ENEMO. За дипломатичной формулировкой выводов скрывается крайне жесткая оценка деятельности нынешней власти, которая лишь подтверждает то, что мы, оппозиция, а также рядовые граждане, ощутили на собственном опыте: государство было повторно захвачено и поставлено на службу одной политической силе, — пишет экс-премьер Влад Филит.
И на этот раз об этом говорю не только я — об этом свидетельствует независимый международный отчет. Вот как «хорошие времена» выглядят в интерпретации европейских наблюдателей:
1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДЧИНЕННОСТЬ ИНСТИТУЦИЙ.
ENEMO прямо указывает, что решения Центральной избирательной комиссии по ключевым и чувствительным вопросам полностью отражали позицию правящей власти. Когда арбитр играет на стороне одной из команд, о свободных и честных выборах говорить не приходится. Это прямое и грубое попрание принципов правового государства.
2. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ РЕСУРСАМИ — ГОСУДАРСТВО ЭТО PAS.
В докладе четко зафиксировано стирание границы между государством и партией. Премьер-министр и Президентура использовали публичные ресурсы и официальные мероприятия для продвижения избирательной повестки PAS. Государственные институты были превращены в предвыборные штабы, в откровенном пренебрежении законом и элементарными нормами политической этики.
3. УСТРАНЕНИЕ КОНКУРЕНТОВ «ПО КОМАНДЕ».
Снятие политических партий с избирательной гонки за два дня до голосования, посредством экстренных и непрозрачных решений, является крайне опасной практикой. ENEMO предупреждает о чрезмерных дискреционных полномочиях, предоставленных силовым структурам (СИБ, МВД, Министерству юстиции). Борьба с коррупцией не может служить оправданием злоупотреблений и нарушения права на защиту. Был создан опасный прецедент: тот, кто неудобен власти, подлежит устранению.
4. ДИСКРИМИНАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ ГРАЖДАН.
Резкое и произвольное сокращение числа избирательных участков для граждан, проживающих на левом берегу Днестра, без четко определённых и обоснованных критериев, демонстрирует цинизм власти. Право голоса было принесено в жертву мелочным электоральным расчетам. Граждан фактически разделили на «правильных» и «неправильных» — в зависимости от их предполагаемых политических предпочтений.
5. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ.
Двенадцатикратное изменение Избирательного кодекса, в том числе накануне выборов, свидетельствует о том, что PAS не управляет в рамках закона, а подгоняет закон под собственные политические интересы.
ВЫВОД:
Этот доклад — приговор. Власть PAS провалила экзамен на демократичность. Обещая прозрачность и европейскую интеграцию, она на практике обеспечила злоупотребления, политический контроль и манипуляции. Молдова заслуживает власть, которая уважает граждан и закон, а не использует их как инструменты удержания власти любой ценой.
Истина выходит на поверхность, теперь уже и в международных отчетах. Осталось, чтобы мы, граждане Молдовы, сделали выводы и предприняли соответствующие действия.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
По цене доступны только ветки: Люди боятся спрашивать цены на новогодние елки, чтобы давление не поднялось — что почем в Кишиневе.
Новый год без живой елки становится уже традицией в Молдове — слишком все дорого [фото, видео] (далее…).
«Самые ярые сторонники Майи Санду матерятся без остановки, говорят, что тех, кто её не поддерживает, нужно бить камнем по голове, расстреливать»: Почему в Молдове такие аккаунты с угрозами не блокируют в соцсетях.
Гражданский активист Влад Билецкий заявил о двойных стандартах в борьбе с языком ненависти в Молдове (далее…).
Путь из Кишинева в Одессу теперь занимает больше 10 часов: Как выехать из Молдовы на Украину — ситуация на границе.
Пограничная полиция рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Одесскую область (далее…).