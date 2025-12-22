Лавров подтвердил поддержку Венесуэлы в связи с обстановкой в Карибском море

«Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона и создающих угрозу международному судоходству», — сообщили в дипведомстве. Как указали в МИД РФ, с российской стороны «подтверждена всесторонняя поддержка и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в текущем контексте».
«Министры условились о дальнейшем тесном взаимодействии по двусторонней линии и координации шагов на международных площадках, прежде всего в ООН, в интересах обеспечения уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела», — добавили в министерстве.
Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Кроме того, Вашингтон объявлял о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и о блокаде для находящихся в санкционных списках нефтяных танкеров.
Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Россия рассчитывает, что администрация США будет придерживаться прагматичного подхода к ситуации вокруг Венесуэлы, чтобы не допустить серьезных последствий для всего региона, заявлял ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.