Лавров подтвердил поддержку Венесуэлы в связи с обстановкой в Карибском море

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Кроме того, Вашингтон объявлял о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и о блокаде для находящихся в санкционных списках нефтяных танкеров.