Reuters: Пентагон сообщил о дополнительном развертывании Китаем более 100 МБР

В документе отмечается, что в 2024 году арсенал Китая включал немногим более 600 ядерных боеголовок, что может свидетельствовать о «более низких темпах производства по сравнению с предыдущими годами». В то же время авторы доклада подчеркнули, что Китай по-прежнему может увеличить ядерный арсенал до более 1 тыс. боеголовок к 2030 году. В документе отмечается, что Китай намерен продолжить наращивать военный потенциал для получения возможности одержать победу в гипотетическом вооруженном конфликте с Тайванем к концу 2027 года.