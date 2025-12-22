Reuters: Пентагон сообщил о дополнительном развертывании Китаем более 100 МБР

По его данным, речь идет о твердотопливных МБР шахтного базирования DF-31 («Дунфэн-31»). Они были размещены в позиционном районе развертывания в автономном районе Внутренняя Монголия.
Как отмечает агентство, Пентагон ранее сообщал о строительстве в КНР новых районов развертывания МБР, однако не публиковал оценки числа ракет. По его сведениям, в докладе не содержится упоминаний о том, против какого вероятного противника могут быть развернуты эти МБР. Reuters подчеркивает, что до передачи доклада в Конгресс в него могут быть внесены изменения.
В документе отмечается, что в 2024 году арсенал Китая включал немногим более 600 ядерных боеголовок, что может свидетельствовать о «более низких темпах производства по сравнению с предыдущими годами». В то же время авторы доклада подчеркнули, что Китай по-прежнему может увеличить ядерный арсенал до более 1 тыс. боеголовок к 2030 году. В документе отмечается, что Китай намерен продолжить наращивать военный потенциал для получения возможности одержать победу в гипотетическом вооруженном конфликте с Тайванем к концу 2027 года.
Авторы доклада также подчеркнули, что в случае конфликта в Тайваньском проливе НОАК рассматривает возможность нанесения ударов по целям на расстоянии от 1,5 тыс. до 2 тыс. морских миль (800 — 1080 км) от побережья Китая. Расстояние между материковым Китаем и Тайванем составляет от 130 до 380 км. «При достаточном объеме эти удары могут серьезно осложнить и подорвать присутствие США в зоне конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе или вокруг него», — приводит агентство выдержки из документа.