Рябков заявил, что Калининградскую область защищает вся мощь России

В Литве допускали ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер давления на Россию и Белоруссию, а президент Литвы Гитанас Науседа 26 октября предложил не только закрыть границу с Белоруссией, но и ограничить транзит в Калининградскую область.