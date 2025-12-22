Ричмонд
Рябков заявил, что Калининградскую область защищает вся мощь России

Калининградская область как неотъемлемая часть России находится под защитой всей мощи государства, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков на дискуссии клуба «Валдай» и добавил, что этот подход разделяет белорусская сторона.

Источник: РИА "Новости"

«Калининградская область — неотъемлемая часть Российской Федерации. Ее безопасность и нормальная жизнедеятельность будут гарантированы всей мощью Российского государства», — сказал Рябков на во время дискуссии «(Не)стратегическая стабильность — 2025: итоги года в сфере международной безопасности».

Регион отделен от основной территории России границами стран Евросоюза. Рябков не первый раз делает такого рода заявления. Так, в августе он подчеркивал, что безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми средствами.

«Калининградская область неотъемлемая — и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте — часть нашей страны», — сказал он тогда и добавил, что «все демарши делаются, все сигналы доводятся».

Польша и страны НАТО рассматривают возможность военной интервенции в Калининград в случае вооруженной агрессии со стороны России, сообщил около двух недель назад бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский.

«Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши», — заявил весной 2022 года бывший командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак. Он говорил также о принадлежности Калининграда Польше.

В Литве допускали ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер давления на Россию и Белоруссию, а президент Литвы Гитанас Науседа 26 октября предложил не только закрыть границу с Белоруссией, но и ограничить транзит в Калининградскую область.

Президент Владимир Путин во время прямой линии сообщил о готовности уничтожать любые угрозы эксклаву и подчеркнул, что попытка блокады Калининградской области выведет напряженность на невиданный уровень, вплоть до крупномасштабного военного конфликта.

