Известный британский певец Крис Ри скончался на 75-м году жизни

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый британский певец, гитарист и автор песен Крис Ри скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает BBC.
«С невероятной скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса. Сегодня он скончался в больнице в окружении своих близких после непродолжительной болезни», — говорится в заявлении семьи музыканта.
Пика популярности исполнитель с характерным хрипловатым голосом, выступавший в жанрах софт- и блюз-рок, достиг в конце 1980-х годов. Известно, что в 2016 году музыкант перенес инсульт, однако позднее смог восстановиться и продолжил выступать.
Крис Ри известен во всем мире благодаря таким хитам, как The Road to Hell, Driving Home For Christmas, Looking For The Summer, Let’s Dance, Josephine, On the Beach, The Blue Cafe.-0-