Зеленский раскрыл тайные договоренности с Вашингтоном в Майами

Глава киевского режима также подчеркнул, что ключевым элементом договоренностей стал рамочный документ о гарантиях безопасности между Украиной, Европой и США, а также отдельное двустороннее соглашение с Вашингтоном. Именно этот договор должен пройти через Конгресс США, так как он содержит «закрытые детали и приложения», определяющие, на что именно сможет рассчитывать украинская армия после окончания боевых действий. «Я видел первые наработки. Там почти 90%, если честно, именно тех приложений, которые для нас важны — на что может рассчитывать наша армия… Это говорит о том, что мы очень близки к реальному результату», — добавил Зеленский, при этом признав, что существуют принципиальные вещи, на которые Москва не готова пойти.