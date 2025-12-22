Глава Минэкономики ФРГ Райхе предложила повысить пенсионный возраст

«Мы, в Германии, должны больше работать Мы должны обсудить вопрос о продолжительности трудовой жизни, а фактически — о повышении пенсионного возраста. Те, кто не хотят этого, должны быть, по крайней мере, готовы создать стимулы для увеличения количества отработанных часов в неделю», — сказала Райхе.