Глава Минэкономики ФРГ Райхе предложила повысить пенсионный возраст

Министр заявила об ухудшении экономической ситуации в Германии.

Источник: Аргументы и факты

Министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что в экономике Германии сложилась непростая ситуация, и предупредила немцев, что для сохранения нынешней модели социального государства им придется либо позднее выходить на пенсию, либо больше работать.

«Экономическая ситуация в Германии очень серьезная. Впервые с момента образования ФРГ мы не можем выполнить обещание что следующее поколение будет жить лучше, чем нынешнее», — сказала она в интервью порталу t-online.

Среди причин ухудшения экономической ситуации в Германии Райхе назвала структурные проблемы, связанные с демографическими изменениями, рынком труда, системами соцобеспечения и высокими ценами на энергоносители вкупе с геополитическими переменами. Она также заявила, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины поставили под угрозу действующую «бизнес-модель Германии».

В качестве мер стимулировании экономического роста министр среди прочего назвала повышение пенсионного возраста либо увеличение продолжительности рабочей недели.

«Мы, в Германии, должны больше работать Мы должны обсудить вопрос о продолжительности трудовой жизни, а фактически — о повышении пенсионного возраста. Те, кто не хотят этого, должны быть, по крайней мере, готовы создать стимулы для увеличения количества отработанных часов в неделю», — сказала Райхе.

Ранее новый сопредседатель партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Фабио де Мази выразил мнение, что Германии следовало обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вновь начать поставки газа в страну.

Отметим, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Евросоюзе, включая Германию, из-за провальной экономической стратегии властей, празднование Нового года и Рождества ложится на плечи бизнеса и обычных граждан, которые вынуждены собирать средства на праздничную иллюминацию.

