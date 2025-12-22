Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани сказал, что европейские государства исчерпали средства, которые могли бы давать Киеву, и вынуждены искать компромисс.
Мариани сказал, что Евросоюз уже предпринял «разорительный для Европы» шаг, решив одолжить Киеву 90 миллиардов евро, которые тот не вернет.
Российские политические деятели неоднократно говорили, что помощь Киеву со стороны тех или иных государств.
Читайте материал «Девять из десяти россиян заявили, что интересуются темой ИИ».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше