Steigan: конфликт на Украине показал слабые стороны ЕС и НАТО

Вооружённый конфликт на Украине продемонстрировал слабые стороны Евросоюза и Североатлантического альянса.

Источник: Reuters

Такую точку зрения высказал журналист Ян Кристенсен в своей статье для Steigan. Он отметил, что Украина, не являющаяся страной — участницей ЕС и не имеющая членства в НАТО, «грозит разорвать на части оба этих объединения».

«Война выявляет двойные стандарты, демонстрирует отсутствие дипломатической проницательности и способностей у политиков…» — пишет Кристенсен.

Ранее издание сообщило о намерении Евросоюза провоцировать Россию после установления мира на Украине.

