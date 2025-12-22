Раскрыта тема обращения Трампа к нации: о чем скажет президент США

Трамп должен выступить в заявлением во вторник, в 00:30 по мск — 16:30 по местному времени из резиденции Палм-Бич в штате Флорида. На обращении к американским гражданам также будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет и глава ВМС Джон Фелан.