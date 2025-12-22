Раскрыта тема обращения Трампа к нации: о чем скажет президент США

Стало известно, о чем может быть предстоящее обращение президента США Дональда Трампа к американскому народу. Как сообщает агентство Reuters, заявление лидера страны будет посвящено кораблестроению.
«Трамп и Хегсет выступят в понедельник с заявлением на тему кораблестроения», — говорится в материале со ссылкой на источник в Белом доме.
Трамп должен выступить в заявлением во вторник, в 00:30 по мск — 16:30 по местному времени из резиденции Палм-Бич в штате Флорида. На обращении к американским гражданам также будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет и глава ВМС Джон Фелан.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп выступил с речью, обратившись к гражданам США 18 декабря. Глава Белого дома анонсировал новые выплаты американцам, а также отметил рост экономики страны.