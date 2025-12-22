Биография Алексея Рубцова: от замглавы Сухого Лога до министра ЖКХ Свердловской области

Фоном для назначения Рубцова стало уголовное дело в отношении его предшественника. Николай Смирнов, возглавлявший минЖКХ более 13 лет, в январе 2025 года ушел в отставку и вскоре был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он и его заместители получили более 4,4 млн рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов. Недавно суд признал Смирнова виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы условно.