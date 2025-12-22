Биография Алексея Рубцова: от замглавы Сухого Лога до министра ЖКХ Свердловской области

Алексей Рубцов избавился от приставки ио.
Новым министром жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области стал Алексей Рубцов, с января возглавлявший ведомство с приставкой и.о. Чиновник прошел путь от замглавы небольшого свердловского города до министра. Губернатор Денис Паслер оценивал работу Рубцова как «неплохую». Подробнее о новом министре ЖКХ — в материале URA.RU.
Работа в кризисном Сухом Логу.
Алексею Рубцову 54 года. Он родился в Сухом Логу и долгие годы жил там, в 2012 году стал замглавы города. Этот период стал для него практической школой управления на местах, где в непосредственной близости столкнулись в тот период все проблемы жилищно-коммунального комплекса: износ сетей, долги населения и организаций, взаимодействие с управляющими компаниями.
Полученный в Сухом Логе опыт был не только административным. В разное время Рубцов возглавлял управляющую компанию «Сухоложская», что позволило ему изучить сферу ЖКХ и с позиции бизнеса. Кроме того, он получил репутацию эффективного управленца, способного решать сложные вопросы. Его даже называли «выбивателем долгов», намекая на умение работать с проблемными финансовыми ситуациями, что позднее стало одним из его направлений работы в областном правительстве.
Переход в областное правительство.
В 2018 году он был назначен на должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. В этой роли он курировал вопросы концессионных соглашений в сфере ЖКХ и проблему погашения задолженностей организаций коммунального комплекса за энергоресурсы.
Исполнение обязанностей министра: оценки.
В январе 2025 года, после отставки прежнего министра Николая Смирнова, Алексей Рубцов был назначен исполняющим обязанности главы ведомства. В ноябре Денис Паслер публично дал положительную оценку работе Рубцова на посту и.о. министра, отвечая на вопрос, кто же будет новым главой минЖКХ.
Паслер отметил, что при Рубцове значительно улучшилась подготовка к отопительному сезону. Если в 2024 году паспорта готовности имели только 38 из 87 муниципалитетов, то в 2025 году — уже 83. Губернатор назвал это свидетельством того, что министерство «нащупывает именно те методы и подходы, которые могут обеспечить стабильность и развитие отрасли».
В то же время Паслер подчеркивает, что должность министра ЖКХ в регионе исторически очень тяжела, требует большого багажа знаний и опыта для управления огромным хозяйством, включающим тысячи километров сетей и сотни котельных. Он отмечает, что людей на такой пост нужно «готовить, воспитывать, обучать, давать шанс». Его общая оценка такова: «Есть шаги, которые он делает достаточно неплохо, есть определенные результаты», — говорил губернатор о Рубцове.
Коллеги характеризуют Рубцова положительно. «Он внимательный, ответственный руководитель. Когда депутаты приходят к нему с какими-либо проблемами, он вдумчиво относится к их решению. Часть он готов решить сразу, в других вопросах объясняет, когда возможности нет. Поэтому с ним приятно работать. Как человек, он тоже хороший», — отметил один из собеседников в заксо.
Наследие скандала и сложность должности.
Фоном для назначения Рубцова стало уголовное дело в отношении его предшественника. Николай Смирнов, возглавлявший минЖКХ более 13 лет, в январе 2025 года ушел в отставку и вскоре был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он и его заместители получили более 4,4 млн рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов. Недавно суд признал Смирнова виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы условно.
Это событие усилило внимание к деятельности ведомства и, вероятно, заставило губернатора особенно тщательно оценивать кандидата, который должен не только решать оперативные задачи, но и проводить системные изменения для минимизации коррупционных рисков в одной из самых уязвимых сфер, отмечают собеседники в истеблишменте. С приставкой и. о. Рубцов проработал почти год, с 23 декабря он — полновесный руководитель ведоства. Указ о его назначении подписал губернатор Паслер.