Повторения не будет: в Киеве раскрыли роковой просчет Зеленского

Эксперт подчеркнул, что расчет Зеленского на возвращение демократов в Белый дом не имеет под собой почвы. «Дело в том, что Трамп ещё долго будет президентом. Украина не может долго воевать. И будут приняты какие-то решения. И трудно предположить, что новая власть в США вдруг скажет: “а давайте снова, а давайте 2.0”. Мы вам будем помогать», — резюмировал спикер. По его мнению, Запад уже осознал цену этого противостояния и не допустит повторения сценария, который привел к экономическому и политическому истощению Европы.