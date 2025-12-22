Правительство Латвии продлило усиленный погранконтроль на границе с Беларусью

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийский кабмин принял решение продлить режим усиленного пограничного контроля на границе с Беларусью еще на полгода. Об этом сообщают латвийские СМИ.
Данный режим действует с 2023 года и неоднократно продлевался. На этот раз правительство продлило действие режима усиленного погранконтроля до 30 июня 2026 года.
«Это предусмотрено решением правительства от понедельника, 22 декабря. В настоящее время данный режим действует до 31 декабря текущего года», — говорится в сообщении.
Усиленный режим работы системы охраны границы, как уточняется, будет действовать в Лудзе и волостях Лудзенского края, волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и волости Каунатас Резекненского края. -0-