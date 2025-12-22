Путин пошутил о любви англичан «пограбить»

Уточняется, что в одном из залов директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский представил экспонаты времен Империи великих моголов и назвал их величайшими шедеврами искусства. По его словам, за этой эпохой роскоши англичане и «полезли» в Индию, поскольку увидели там драгоценные камни.
«И как любители пограбить, туда и пошли», — добавил Путин.
В этот же день Путин провел экскурсию по Эрмитажу для лидеров стран СНГ. Вместе с российским лидером музей осмотрели Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.