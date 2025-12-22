Стефанчук подписал распоряжение о подготовке закона об украинских выборах

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение, в соответствии с которым планируется создать рабочую группу по подготовке законопроекта о выборах.
Депутат сказал, что среди членов группы будут представители ЦИК, всех парламентских партий и групп.
Для проведения выборов, как утверждается, планируется решить вопросы, касающиеся голосования за рубежом и подтверждения демократичности.
Читайте материал «Девять из десяти россиян заявили, что интересуются темой ИИ».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.