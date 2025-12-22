Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стефанчук подписал распоряжение о подготовке закона об украинских выборах

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение, в соответствии с которым планируется создать рабочую группу по подготовке законопроекта о выборах.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение, в соответствии с которым планируется создать рабочую группу по подготовке законопроекта о выборах.

Депутат сказал, что среди членов группы будут представители ЦИК, всех парламентских партий и групп.

Для проведения выборов, как утверждается, планируется решить вопросы, касающиеся голосования за рубежом и подтверждения демократичности.

Читайте материал «Девять из десяти россиян заявили, что интересуются темой ИИ».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.