Путин ввел предельный возраст для службы в Росгвардии в новых регионах РФ

Действие особого порядка приема на службу в Росгвардию в Донбассе и Новороссии, которое должно было завершиться 1 января 2026 года, продлено президентом РФ Владимиром Путиным до 2028 года. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.
Указ претерпел ряд изменений по сравнению с предыдущей версией. Документ опубликован на портале нормативных актов РФ.
В частности, для желающих поступить на службу теперь вводится ограничение по возрасту, которого ранее не было. Согласно общероссийским нормам, возрастной ценз составляет от 50 до 60 лет.
Кроме того, теперь требуется оформление личного поручительства для кандидатов.