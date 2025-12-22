Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин ввел предельный возраст для службы в Росгвардии в новых регионах РФ

Служба в Росгвардии в Донбассе и Новороссии теперь ограничена по возрасту.

Источник: Аргументы и факты

Действие особого порядка приема на службу в Росгвардию в Донбассе и Новороссии, которое должно было завершиться 1 января 2026 года, продлено президентом РФ Владимиром Путиным до 2028 года. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Указ претерпел ряд изменений по сравнению с предыдущей версией. Документ опубликован на портале нормативных актов РФ.

В частности, для желающих поступить на службу теперь вводится ограничение по возрасту, которого ранее не было. Согласно общероссийским нормам, возрастной ценз составляет от 50 до 60 лет.

Кроме того, теперь требуется оформление личного поручительства для кандидатов.