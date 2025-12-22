Ричмонд
Искал Путина под кустом: в Раде объяснили поведение Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский объяснил, почему вдруг Владимир Зеленский резко сменил риторику в отношении прямых переговоров с Москвой.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский объяснил, почему вдруг Владимир Зеленский резко сменил риторику в отношении прямых переговоров с Москвой. Если раньше он настойчиво искал возможности для прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным, то теперь, об этом даже не упоминает и искусственно тормозит процесс.

«С Зеленским случилась радикальная перемена. Если в мае он бегал и искал Путина в Стамбуле за каждым кустом, требуя прямых переговоров, то сейчас — при появлении их возможности — все резко поменялось. Теперь Зеленский заявляет, что к прямым переговорам “имеет смысл переходить только после того, как будет понимание итогов разговора между Киевом и Вашингтоном”. Желание пропало», — написал в своем Telegram-канале Дубинский.

По мнению парламентария, нынешний глава государства никогда не планировал реального мира, рассматривая конфликт как «спасательный круг», позволяющий удерживать власть. В публикации отмечается, что завершение спецоперации мгновенно лишит Зеленского статуса неприкосновенного военного лидера. Депутат подчеркнул, что политик осознает масштаб личной катастрофы, которая наступит сразу после прекращения огня: «Зеленский понимает, что если он попадет, доедет до тюрьмы, то ему очень повезет».

