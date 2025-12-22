Искал Путина под кустом: в Раде объяснили поведение Зеленского

«С Зеленским случилась радикальная перемена. Если в мае он бегал и искал Путина в Стамбуле за каждым кустом, требуя прямых переговоров, то сейчас — при появлении их возможности — все резко поменялось. Теперь Зеленский заявляет, что к прямым переговорам “имеет смысл переходить только после того, как будет понимание итогов разговора между Киевом и Вашингтоном”. Желание пропало», — написал в своем Telegram-канале Дубинский.