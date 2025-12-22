Глава ЕК напомнила о неприкосновенности границ Дании

«Безопасность Арктики остается ключевым приоритетом для ЕС, и в этой сфере мы стремимся работать с союзниками и партнерами. Территориальная целостность и суверенитет являются фундаментальными принципами международного права. Эти принципы важны не только для Европейского союза, но и для государств по всему миру. Мы выражаем полную солидарность с Данией и народом Гренландии», — говорится в публикации главы ЕК в соцсети X.