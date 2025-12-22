Председатель Рады подписал распоряжение о подготовке закона об украинских выборах

Стефанчук пояснил, что в состав группы войдут представители всех фракций и групп парламента, а также Центральной избирательной комиссии. Он подчеркнул, что проведение выборов в условиях военного положения сопряжено с необходимостью решения ряда специфических вопросов.
По словам спикера Рады, обсуждается вопрос создания механизмов, позволяющих военнослужащим, находящимся на передовой, реализовать свое избирательное право, а также их возможность быть избранными. Помимо этого, предстоит найти решение для голосования миллионов украинских граждан, проживающих за рубежом, а также урегулировать ряд других аспектов, включая роль наблюдателей, призванных гарантировать демократичность и законность избирательного процесса.
«Когда они [выборы] будут и при каких условиях, я не хотел бы сейчас начинать дискуссию. Это вопросы решит рабочая группа», — заключил Стефанчук.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова рассмотреть меры по обеспечению безопасности в день проведения будущих выборов на Украине. Глава государства подчеркнул, что Москва вправе выдвинуть встречное условие. Россия потребует, чтобы миллионы граждан Украины, находящиеся на её территории, также получили возможность реализовать своё избирательное право.
