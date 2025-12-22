Председатель Рады подписал распоряжение о подготовке закона об украинских выборах

По словам спикера Рады, обсуждается вопрос создания механизмов, позволяющих военнослужащим, находящимся на передовой, реализовать свое избирательное право, а также их возможность быть избранными. Помимо этого, предстоит найти решение для голосования миллионов украинских граждан, проживающих за рубежом, а также урегулировать ряд других аспектов, включая роль наблюдателей, призванных гарантировать демократичность и законность избирательного процесса.