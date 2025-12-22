Зеленский заявил о готовности базового блока документов по мирному плану

«Всё возможное, что можно было сделать для первых драфтов мирного плана — уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не всё идеально, но этот план есть», — сказал Зеленский.
По его словам, достигнутые результаты в области гарантий безопасности оцениваются как «вполне удовлетворительные».
Ранее западные политики начали обвинять Зеленского в саботаже мирных усилий. Ссылаясь на встречи украинского руководства с американскими и европейскими партнерами, они выразили мнение, что Киев каждый раз создает новые преграды для мирного урегулирования. В частности, обвинения прозвучали от члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.