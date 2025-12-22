Ричмонд
Зеленский заявил о готовности базового блока документов по мирному плану

Владимир Зеленский сообщил о завершении формирования основного пакета документов, необходимых для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил, что украинская делегация, участвовавшая в переговорах, скоро вернётся из Соединённых Штатов, и после этого экс-комик ознакомится с отчётом об итогах встречи в Майами.

«Всё возможное, что можно было сделать для первых драфтов мирного плана — уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не всё идеально, но этот план есть», — сказал Зеленский.

По его словам, достигнутые результаты в области гарантий безопасности оцениваются как «вполне удовлетворительные».

Ранее западные политики начали обвинять Зеленского в саботаже мирных усилий. Ссылаясь на встречи украинского руководства с американскими и европейскими партнерами, они выразили мнение, что Киев каждый раз создает новые преграды для мирного урегулирования. В частности, обвинения прозвучали от члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

