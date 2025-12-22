Зеленский заявил о готовности базового блока документов по мирному плану

Владимир Зеленский сообщил о завершении формирования основного пакета документов, необходимых для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил, что украинская делегация, участвовавшая в переговорах, скоро вернётся из Соединённых Штатов, и после этого экс-комик ознакомится с отчётом об итогах встречи в Майами.