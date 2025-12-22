Ричмонд
Песков прокомментировал слова Вэнса о якобы прорыве в переговорах по Украине

Песков выразил надежду, что Москва получит разъяснения по переговорам.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание вице-президента США Джей Ди Вэнса о якобы прорыве в переговорах по Украине. По словам представителя Кремля, ни о каких «прорывах» ему пока не сообщали, и что конкретно имел в виду Вэнс — не ясно.

Ранее KP.RU сообщил, что Вэнс, говоря о прорыве на переговорах, был краток и сдержан. Он заявил о достижении неких подвижек в контактах с Россией по Украине, однако отметил, что гарантий на мирное разрешение конфликта все еще нет.

