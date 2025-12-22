Москва надеется получить разъяснение слов Вэнса, заявил Песков

«Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду (под “прорывом” — ред.), но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы, но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения», — сказал Песков в комментарии телеканалу «Россия 1».