Москва надеется получить разъяснение слов Вэнса, заявил Песков

В понедельник Вэнс заявил, что консультации РФ и США по Украине в Майами позволили добиться «прорыва» в переговорном процессе.
«Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду (под “прорывом” — ред.), но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы, но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения», — сказал Песков в комментарии телеканалу «Россия 1».
