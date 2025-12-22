В Кремле прокомментировали отсутствие Алиева на неформальном саммите лидеров СНГ в Петербурге

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит результаты недавней двусторонней встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом он заявил в комментарии для телеканала «Россия 1».
В понедельник, 22 декабря, состоялся неформальный саммит стран СНГ в Санкт-Петербурге. Алиев не участвовал в мероприятии из-за плотного рабочего графика.
«Наши двусторонние отношения продолжают развиваться. Мы очень ценим результаты двусторонней встречи президентов, которая была в Душанбе совсем недавно», — заявил Песков, комментируя отсутствие Алиева на саммите стран Содружества.
Песков отметил, что Россия будет действовать в русле тех договоренностей, которые были достигнуты на встрече президентов.
Также по словам пресс-секретаря главы российского государства, Азербайджан продолжит принимать участие во всех форматах СНГ.
