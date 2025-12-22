Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле прокомментировали отсутствие Алиева на неформальном саммите лидеров СНГ в Петербурге

Песков: Россия очень ценит результаты недавней встречи Путина и Алиева.

Источник: Комсомольская правда

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит результаты недавней двусторонней встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом он заявил в комментарии для телеканала «Россия 1».

В понедельник, 22 декабря, состоялся неформальный саммит стран СНГ в Санкт-Петербурге. Алиев не участвовал в мероприятии из-за плотного рабочего графика.

«Наши двусторонние отношения продолжают развиваться. Мы очень ценим результаты двусторонней встречи президентов, которая была в Душанбе совсем недавно», — заявил Песков, комментируя отсутствие Алиева на саммите стран Содружества.

Песков отметил, что Россия будет действовать в русле тех договоренностей, которые были достигнуты на встрече президентов.

Также по словам пресс-секретаря главы российского государства, Азербайджан продолжит принимать участие во всех форматах СНГ.

Как ранее писал KP.RU, Песков прокомментировал высказывание вице-президента США Джей Ди Вэнса о якобы прорыве в переговорах по Украине. По словам представителя Кремля, ни о каких «прорывах» ему пока не сообщали.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше