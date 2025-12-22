Под Красным Лиманом бойцы ВСУ не хотят рыть окопы из-за лени и отсутствия лопат

«Командование подразделений ругается на подчиненных в радиоэфирах, убеждая, что копать нужно для сохранения их же жизней. Но кто-то боится выходить из подвалов домов наружу, опасаясь ударов российских сил. Кому-то просто лень по причине психологического выгорания», — цитирует данные РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявлял, что взятие Красного Лимана откроет путь к Славянску — центру логистики, который очень важен для ВСУ. Красный Лиман (на Украине с 2016 года называется просто Лиман) находится близ Краматорска.
