Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красным Лиманом бойцы ВСУ не хотят рыть окопы из-за лени и отсутствия лопат

Военные 60-й бригады ВСУ, размещённой севернее Красного Лимана, отказываются оборудовать позиции из-за страха, лени и отсутствия лопат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Командование подразделений ругается на подчиненных в радиоэфирах, убеждая, что копать нужно для сохранения их же жизней. Но кто-то боится выходить из подвалов домов наружу, опасаясь ударов российских сил. Кому-то просто лень по причине психологического выгорания», — цитирует данные РИА «Новости».

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявлял, что взятие Красного Лимана откроет путь к Славянску — центру логистики, который очень важен для ВСУ. Красный Лиман (на Украине с 2016 года называется просто Лиман) находится близ Краматорска.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше