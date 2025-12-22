Дьяконов назвал сложности развития перевозок по Северному морскому пути

Развитию Северного морского пути мешает неравномерная инфраструктура и нехватка ледокольного флота. Такие проблемы в интервью «Ленте.ру» назвал эксперт Михаил Дьяконов.
По его словам, рост эффективности маршрута требует крупных инвестиций в модернизацию портов, ледоколов, вспомогательных служб и навигационных систем. Эксперт пояснил, что логистика зависит от сезона и ледовой обстановки, а любая внештатная ситуация в Арктике приводит к дорогостоящим проблемам.
При этом Севморпуть остается важной внутренней магистралью для снабжения Заполярья и вывоза полезных ископаемых, а также обладает меньшими геополитическими рисками.
Дьяконов отметил, что в будущем время доставки грузов из Азии в Европу может сократиться почти вдвое. Однако реальные сроки и стоимость перевозок сильно зависят от необходимости ледокольного сопровождения, высоких страховых ставок и сезонных факторов, таких как сложная ледовая обстановка, вызывающая задержки.
Ранее сообщалось, что атомные ледоколы России превосходят все аналоги на Западе.