Дьяконов назвал сложности развития перевозок по Северному морскому пути

Для роста эффективности маршрута требуются крупные инвестиции в модернизацию портов, ледоколов, вспомогательных служб и навигационных систем.

Источник: Аргументы и факты

Развитию Северного морского пути мешает неравномерная инфраструктура и нехватка ледокольного флота. Такие проблемы в интервью «Ленте.ру» назвал эксперт Михаил Дьяконов.

По его словам, рост эффективности маршрута требует крупных инвестиций в модернизацию портов, ледоколов, вспомогательных служб и навигационных систем. Эксперт пояснил, что логистика зависит от сезона и ледовой обстановки, а любая внештатная ситуация в Арктике приводит к дорогостоящим проблемам.

При этом Севморпуть остается важной внутренней магистралью для снабжения Заполярья и вывоза полезных ископаемых, а также обладает меньшими геополитическими рисками.

Дьяконов отметил, что в будущем время доставки грузов из Азии в Европу может сократиться почти вдвое. Однако реальные сроки и стоимость перевозок сильно зависят от необходимости ледокольного сопровождения, высоких страховых ставок и сезонных факторов, таких как сложная ледовая обстановка, вызывающая задержки.

Ранее сообщалось, что атомные ледоколы России превосходят все аналоги на Западе.

Узнать больше по теме
Северный морской путь: арктический коридор будущего
Этот уникальный морской маршрут вдоль арктических побережий России привлекает внимание исследователей, бизнеса и политиков. Северный морской путь считается кратчайшей дорогой между Европой и Азией и постепенно превращается в глобальную транспортную артерию XXI века.
Читать дальше