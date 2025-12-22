Ричмонд
Пашинян назвал ж/д сообщение с РФ через Азербайджан историческим событием

Пашинян во время встречи с Путиным в Петербурге заявил, что возобновление ж/д сообщения с Россией через азербайджанскую территорию — это событие исторического масштаба.

Источник: Аргументы и факты

Глава правительства Армении Никол Пашинян назвал историческим событием возобновление железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через территорию Азербайджана. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Уже поезда приходят из РФ в Армению через Азербайджан. Это, безусловно, историческое событие», — подчеркнул премьер.

Пашинян также отметил, что назрела необходимость в восстановлении других железнодорожных участков, соединяющих Армению с Азербайджаном, Нахичеванью и Турцией.

«Идет довольно активный политический процесс. Хотя пока нет окончательных решений об открытии этих железнодорожных линий, ситуация уже созрела до такой степени, что пора начинать подготовительные работы», — заявил он.

Встреча российского лидера с армянским премьером состоялась в стенах Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

