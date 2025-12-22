В МИД России назвали «Посейдон» и «Буревестник» мощнейшим сигналом всему миру

«Среди этих решений [в области укрепления собственной стратегической безопасности] мы видим сейчас системы, которые успешно прошли испытания. Это “Посейдон” и “Буревестник”, которые однозначно укрепляют наш потенциал в этой сфере и служат мощнейшим сигналом сами по себе всем, что Россия будет делать максимум для защиты своих интересов в этой сфере», — отметил Рябков.