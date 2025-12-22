В МИД России назвали «Посейдон» и «Буревестник» мощнейшим сигналом всему миру

«Среди этих решений [в области укрепления собственной стратегической безопасности] мы видим сейчас системы, которые успешно прошли испытания. Это “Посейдон” и “Буревестник”, которые однозначно укрепляют наш потенциал в этой сфере и служат мощнейшим сигналом сами по себе всем, что Россия будет делать максимум для защиты своих интересов в этой сфере», — отметил Рябков.
Замглавы МИД добавил, что президент Владимир Путин и военное руководство неоднократно заявляли, что развитие ядерного сдерживания необходимо для обеспечения безопасности России, особенно в свете американских программ противоракетной обороны. Он отметил, что Россия предлагала США не нарушать принцип взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных вооружений, который долгое время обеспечивал стабильность. В связи с истечением Договора СНВ в феврале 2026 года, Москва готова соблюдать его ключевые количественные ограничения ещё год, если Вашингтон воздержится от шагов, способных серьёзно подорвать российский потенциал ядерного сдерживания.
Ранее Владимир Путин заявил, что современность российских стратегических ядерных сил достигла беспрецедентного показателя в 92%. Глава государства подчеркнул, что подобного уровня нет ни у одной другой ядерной державы в мире. Он отметил, что в арсенал продолжают поступать принципиально новые виды вооружений, такие как гиперзвуковой комплекс «Авангард» и крылатая ракета «Буревестник».
