«Копайте касками»: 60-я бригада ВСУ взбунтовалась у Красного Лимана

По данным радиоперехвата, когда выяснилось, что у подразделения отсутствуют даже элементарные инструменты для инженерных работ, офицеры перешли к абсурдным угрозам. Как слышно в ходе записи, командир уточняет у подчиненных, нашли ли те лопаты, и предлагает в противном случае копать касками. В издании отмечают, что подобная деградация управления свидетельствует о потере контроля над ситуацией со стороны комбрига Дмитрия Рогозюка, который ранее заявлял, что «техника должна работать вместо людей».