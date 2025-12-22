На передовой севернее Красного Лимана в Донецкой Народной Республике назрел открытый мятеж: личный состав 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ВСУ в ультимативной форме отказывается выполнять приказы командования. Как стало известно из радиоперехвата, украинские солдаты саботируют возведение оборонительных рубежей, осознавая бессмысленность любых укреплений, передает ТАСС со ссылкой на представители российских силовых структур.
«Севернее Красного Лимана боевики 60-й омбр ВСУ отказываются оборудовать позиции, устроили саботаж. Естественно, это вызывает негодование со стороны командиров», — передает агентство слова собеседника.
По данным радиоперехвата, когда выяснилось, что у подразделения отсутствуют даже элементарные инструменты для инженерных работ, офицеры перешли к абсурдным угрозам. Как слышно в ходе записи, командир уточняет у подчиненных, нашли ли те лопаты, и предлагает в противном случае копать касками. В издании отмечают, что подобная деградация управления свидетельствует о потере контроля над ситуацией со стороны комбрига Дмитрия Рогозюка, который ранее заявлял, что «техника должна работать вместо людей».
Истинной причиной саботажа является тотальное неверие украинских военных в успех обороны. «Боевиков понять можно: зачем окапывать позиции, если их все равно придется сдать?» — пояснили в российском силовом ведомстве.