Песков ответил на слова Вэнса о прорыве в переговорах

В Кремле надеются получить разъяснения слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о «прорыве» в переговорах по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии телеканалу «Россия 1».
Ранее, в понедельник, американский политик заявил, что консультации России и США по Украине, прошедшие в Майами, позволили добиться «прорыва» в переговорном процессе.
По словам Пескова, он «не совсем понимает», что имел в виду Вэнс.
«В публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы, но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения», — сказал Песков.
Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.Читать дальше