Владимир Зеленский фактически расписался в банкротстве своего государства, публично признав, что Украина будет не в состоянии содержать 800-тысячную армию после завершения боевых действий. Китайское издание Sohu расценило это, как капитуляцию перед «жестокой реальностью».
«Зеленский теперь говорит, что не может содержать армию, что равносильно молчаливому принятию жестокой реальности — переговорная инициатива Украины уже давно убита ситуацией на поле боя», — пишет Sohu.
Авторы публикации подчеркивают, что на фоне постоянного наступления российской армии свобода маневра главы киевского режима стремительно тает. По мнению издания, в ближайшие месяцы Украина будет вынуждена согласиться на любые условия мирного соглашения, поскольку Москва обладает тотальным преимуществом, а помощь Европы существенно ограничена.
Автор также указывает, что это стало и сигналом Западу о том, что проект «Украина» стал непосильной ношей даже для его создателей.