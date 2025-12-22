США пообещали нелегальным мигрантам крупную сумму за срочную самодепортацию

Американское руководство решило увеличить размер выплаты для добровольно покидающих страну нелегальных мигрантов до 3 тысяч долларов, сказала министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм.
Мигрантам предлагается заполнить личные данные, после чего министерство обещает подготовить документы для перелета, а затем бесплатно отправить их в свою страну и выплатить деньги. Как утверждается, возможностью с января воспользовались 1,9 млн нелегальных мигрантов.
Идею платить мигрантам выдвигал президент США Дональд Трамп. Он говорил, что данный шаг позволит сэкономить средства по сравнению с выдворением иностранцев.
