В Кремле отреагировали на слова Вэнса о «прорыве» на переговорах в Майами

«Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», — сказал представитель Кремля в комментарии для телеканала «Россия 1».
Песков дал понять, что такие сложные вопросы не решаются на публику. Но он надеется, что американская администрация со временем всё-таки прояснит, что имел в виду Вэнс. По крайней мере, на это в Кремле рассчитывают.
Напомним, ранее Вэнс поделился позитивными новостями после переговоров в Майами с российской делегацией, возглавляемой спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Он отметил, что стороны добились «прорыва» в поиске путей урегулирования конфликта на Украине.
