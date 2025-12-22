Ричмонд
В Кремле отреагировали на слова Вэнса о «прорыве» на переговорах в Майами

Кремль не располагает информацией о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс подразумевал под «прорывом» в контексте переговоров по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Печсков.

«Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», — сказал представитель Кремля в комментарии для телеканала «Россия 1».

Песков дал понять, что такие сложные вопросы не решаются на публику. Но он надеется, что американская администрация со временем всё-таки прояснит, что имел в виду Вэнс. По крайней мере, на это в Кремле рассчитывают.

Напомним, ранее Вэнс поделился позитивными новостями после переговоров в Майами с российской делегацией, возглавляемой спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Он отметил, что стороны добились «прорыва» в поиске путей урегулирования конфликта на Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

