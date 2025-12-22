Спикер Рады подписал документ о подготовке законопроекта о выборах

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах. Об этом он сообщил, выступая перед журналистами.
По словам Стефанчука, в состав рабочей группы войдут представители всех парламентских партий и групп, а также Центральной избирательной комиссии. Он отметил, что проведение выборов в условиях военных действий требует решения целого ряда организационных и правовых вопросов.
В частности, речь идет о возможности голосования военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, а также об их праве избираться. Кроме того, предстоит определить порядок голосования миллионов граждан Украины, находящихся за пределами страны, и урегулировать вопросы, связанные с работой наблюдателей, которые должны подтвердить законность и демократичность выборов.
Стефанчук подчеркнул, что пока преждевременно обсуждать сроки и условия проведения выборов. По его словам, эти решения будут выработаны по итогам работы созданной группы. Он также отметил, что закон о выборах в период военных действий будет носить разовый характер и предназначен исключительно для конкретной избирательной кампании.
Ранее политолог Василий Вакаров заявил, что подготовка к выборам на Украине связана с кадровыми изменениями в окружении Зеленского.