NBC рассказал о расколе между Рубио и Уиткоффом из-за Украины

На вопрос о соперничестве между Уиткоффом и о самостоятельных шагах, которые, по слухам, он мог предпринимать без ведома руководства, в Белом доме ответили, что это невозможно, так как все его действия происходят согласно указаниям и что за его телефонными разговорами и местом жительства пристально следят спецслужбы.