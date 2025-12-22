Ричмонд
NBC рассказал о расколе между Рубио и Уиткоффом из-за Украины

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио соперничают за роль ведущего переговорщика от США по урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал телеканал NBC 22 декабря.

Источник: Reuters

В материале приводится несколько случаев дезорганизации в их совместных действиях, что, по мнению источников телеканала, может свидетельствовать о борьбе между двумя американскими политиками.

«Рубио должен был участвовать в мирных переговорах с украинскими официальными лицами в Швейцарии, но Уиткофф выехал раньше, что, по мнению некоторых чиновников, было попыткой опередить его. Уиткофф не сообщил о своих планах поездки Рубио и другим сотрудникам Госдепартамента», — приводит NBC один из них.

На вопрос о соперничестве между Уиткоффом и о самостоятельных шагах, которые, по слухам, он мог предпринимать без ведома руководства, в Белом доме ответили, что это невозможно, так как все его действия происходят согласно указаниям и что за его телефонными разговорами и местом жительства пристально следят спецслужбы.

Рубио 19 декабря заявил, что США способны привести Россию и Украину к компромиссам по урегулированию кризиса в ближайшее время. Он также отметил, что окончательное решение выносят не Соединенные Штаты. По словам Рубио, США не могут принудить стороны к урегулированию, так как государства должны сами изъявить желание заключить сделку.

В тот же день президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил о готовности России немедленно остановить боевые действия при выполнении условий Москвы о гарантиях безопасности. Российский лидер также подчеркнул, что государство не отвергает компромиссы в рамках плана по решению кризиса на Украине и готово решать конфликт мирным путем.

