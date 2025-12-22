Ричмонд
В Германии сделали резкое заявление о «российской угрозе»

Немецкий политик Сара Вагенкнехт выступила против распространения пропаганды о «российской угрозе». Об этом лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» заявила в своей публикации в социальной сети X.

Источник: Life.ru

Она отметила, что предупреждения о якобы неизбежной эскалации конфликта с РФ служат оправданием для перевооружения и политики конфронтации. По её словам, такая тактика может стать самосбывающимся пророчеством. Она призвала заменить эту стратегию дипломатией и мерами по ослаблению напряжённости.

Это заявление было реакцией на слова бывшего директора национальной разведки США Тулси Габбард. Габбард утверждала, что определённые силы стремятся втянуть США в вооружённый конфликт с Россией. Она также заявила, что эти силы препятствуют мирному урегулированию на Украине, нагнетая страх.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не планирует совершать нападения на государства Европейского союза и НАТО. Он подчеркнул, что Россия не преследует приписываемые ей завоевательные цели. Рябков напомнил о ранее озвученной президентом России позиции. Дипломат уточнил, что Москва готова юридически зафиксировать эти гарантии в рамках возможного урегулирования.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

