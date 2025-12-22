Застрявшие в аэропорту Туниса россияне покинули страну

Как уточнили в диппредставительстве, вылет состоялся в ночь с 21 на 22 декабря при содействии тунисских властей, которые приняли необходимые меры для урегулирования ситуации. Ранее экипаж находился в транзитной зоне аэропорта острова Джерба после плановой технической посадки.