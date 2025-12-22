Ричмонд
Застрявшие в аэропорту Туниса россияне покинули страну

Экипаж вертолета Ми-26 из россиян и белорусов, находившийся в транзитной зоне аэропорта Джербы, покинул Тунис.

Источник: Аргументы и факты

Экипаж вертолета Ми-26, в состав которого входят семь граждан России и двое граждан Белоруссии, покинул территорию Туниса. Об этом сообщили в посольстве РФ в североафриканской стране.

Как уточнили в диппредставительстве, вылет состоялся в ночь с 21 на 22 декабря при содействии тунисских властей, которые приняли необходимые меры для урегулирования ситуации. Ранее экипаж находился в транзитной зоне аэропорта острова Джерба после плановой технической посадки.

В посольстве напомнили, что причиной задержки стало отсутствие разрешения на перелет в следующий пункт маршрута. Документ не был получен своевременно, из-за чего экипаж несколько суток ожидал дальнейших решений.

В дипмиссии подчеркнули, что власти Туниса не задерживали пилотов. Речь шла исключительно о технических и разрешительных процедурах, связанных с перелетом. После достижения договоренностей с местными властями экипаж, состоящий из граждан России и Белоруссии, смог покинуть страну.