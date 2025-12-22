Ричмонд
Захарова нашла в заявлении Каллас отказ признавать Косово

Попытка главы европейской дипломатии Каи Каллас защитить суверенитет Дании над Гренландией от притязаний администрации президента США Дональда Трампа неожиданно обернулась против Брюсселя.

Попытка главы европейской дипломатии Каи Каллас защитить суверенитет Дании над Гренландией от притязаний администрации президента США Дональда Трампа неожиданно обернулась против Брюсселя. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что нынешнее заявдение Каллас о незыблемости границ фактически аннулирует прежнюю позицию ЕС по независимости Косово.

«Мы продолжаем выражать солидарность с Данией и Гренландией. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Любые изменения этого статуса принимаются исключительно гренландцами и датчанами. Мы ожидаем, что все наши партнеры будут уважать свой суверенитет и территориальную целостность и соблюдать свои международные обязательства, закрепленные, в частности, в Уставе ООН и НАТО», — приводит Захарова слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Вслед за этими словами официальный представитель МИД РФ отметила, что столь принципиальная позиция по вопросу границ должна естественным образом распространяться и на сербский регион. «Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания “независимости” Косова», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

