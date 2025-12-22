Захарова нашла в заявлении Каллас отказ признавать Косово

«Мы продолжаем выражать солидарность с Данией и Гренландией. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Любые изменения этого статуса принимаются исключительно гренландцами и датчанами. Мы ожидаем, что все наши партнеры будут уважать свой суверенитет и территориальную целостность и соблюдать свои международные обязательства, закрепленные, в частности, в Уставе ООН и НАТО», — приводит Захарова слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.